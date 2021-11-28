在通膨上揚與升息前景兩大議題領航下，整個11月的時間都屬於強勢美元表現的舞台，新興貨幣在美元強勢下，除了新台幣、人民幣，所有非美貨幣近乎沒有表現。11/26感恩節後現形的南非變種病毒Omicron，使得美股、亞股一夕變色，美元指數也從96.83的高峰點，單日下跌至96。反而是跌勢已深的歐元對美元匯率，從一年半的新低1.121，小幅回升到1.132。

上周五台股殺聲隆隆，外資啟動一波落跑，拖累新台幣貶勢加大，對1美元終場收在27.836元。新變種病毒疫情升溫下，周一（11/29）的台北及亞洲匯市開盤，由於適逢月底時分，出口商肯定需要拋匯，新台幣雖有基本盤的支撐，估計對抗貶勢有限，較可能偏弱整理格局。

渣打銀行財富管理指出，上周後半段因美國感恩節假期，歐元先在1.12附近狹幅震盪，沒有因強勢美元而明顯續貶；反之，一個新變種病毒消息浮現，歐元就出現回升跡象，來到1.132。由於目前新型變種病毒的傳染力、嚴重性，以及對現有疫苗的抵抗力都正在檢視中。近幾日的交易情況，有望解除歐元技術面超賣狀態，目前需觀察，若能向上突破1.1375才可望緩解下行趨勢。

富蘭克林證券投顧指出，本週美國將公布ISM製造業指數和非農就業報告，若數據繼續表現亮眼，不排除美元持續衝高的可能性，區間落在96～98。因此並不看好歐元後續持續回升，目前歐元區經濟復甦腳步因疫情升溫而蒙上陰影，預料歐洲央行（ECB）貨幣政策仍將維持寬鬆基調，歐元後市仍將疲弱，預料落在1.1～1.13間震盪。