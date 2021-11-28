繼新冠變異株Omicron攻破歐洲數國後，今（28）日澳洲也有2名入境旅客確診Omicron，以色列也宣布鎖國禁止外籍旅客入境，足見Omicron威脅漸增。對此，醫師沈政男推估，Omicron傳播力可能是delta的1.3倍，認為台灣除了接種疫苗外，也該視國際疫情加強邊境管制，「該鎖國就要繼續鎖國」。

醫師沈政男28日在臉書發文表示，Omicron很可能已經散佈到全球，2架自南非飛抵荷蘭的客機上，共有13人確診Omicron，以歐洲邊境防疫之鬆散，漏進社區的機率相當大，「Omicron在南非豪登省的R值達1.93，而全南非是1.47，因此，我推估Omicron的傳播力可能是delta的1.3倍」。

沈政男指出，各國紛紛警戒，但台灣依然老神在在，邊境防疫措施要社區有案例出現再做變動，但是病毒漏進社區以後，通常最快兩、三周後，因為有醫生警覺性夠高才會發現，而這時已經傳了幾輪了。

而指揮中心明天將公布第三劑和青少年第二劑指引，沈政男也反問，「既然防疫手段沒有要變動，為什麼疫苗施打準則要調整？難道要用國民血肉之軀來構築防疫長城嗎？」沈政男認為，若擔心新變種漏進社區，最先該做的是封鎖國門，而不是要大家再打疫苗。

沈政男也解釋，從歐美國家對南非等國採取封鎖措施，可見開放國境不是什麼未來方向，如果國外疫情依然熾烈，該鎖國就要繼續鎖國。