台中瑪莎超跑3惡煞險打死18歲男大生尚未落幕，沒想到台中又發生暴力事件 ，1名顏姓男子本月18日晚間帶著女友與另2名女性友人，走在路上要去買飲料時，路上突然被一輛賓士車攔下，男駕駛嗆完：「看三小！」後，車上另3人就跳下車對著顏男暴打，其中1人還拿棍棒攻擊，導致顏男左耳膜破裂、眼睛瘀青及腦震盪。

據《三立新聞》報導，顏男當天晚間7時許跟女友及2名女性友人，到崇德路三段一間快炒店用餐，4人步行後來到附近的速食店買飲料，卻被一輛賓士車攔下，隨後車上4人下車，圍住顏男動手狂毆，其中1人還拿甩棍攻擊。

警方當晚11時就到打人的23歲主嫌住處將人其逮捕，訊後依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。警方表示，顏男等人穿越人行道時，看了一眼經過的一輛賓士，男駕駛以為顏男瞪人，便下車持甩棍毆打，車上3人則徒手助陣，隨後駕車離開。檢方認為4人無再犯疑慮，裁定各3至5萬元交保，顏男也對動手的4人提出告訴。