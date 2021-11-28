值波羅的海三國國會團今天抵達台灣訪問之際，空軍發布共機動態，今天日間，共機有27架侵擾台灣西南防空識別區，其中，運油-20首次出現；戰略學者揭仲指出，運油-20空中加油機的出現，即代表中共空軍的戰鬥機就能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等型機提供更長的滯空時間，不僅可有效執行對我東部戰力保存區的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止／反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」。

揭仲指出，在運油-20服役前，中共空軍只有20餘架經轟-6改裝而來的轟油-6加油機與3架從烏克蘭購入的二手IL-78加油機。但轟油-6性能實在不能滿足空軍戰機的需求。轟油-6的最大載油量37噸，空中有效供油量只有18噸，而一架重型戰機最多可攜帶9噸燃油，也就是說，轟油6一個波次為2架重型戰機加完油就只能返航。