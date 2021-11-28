這是醫療保健的新商機。一項新的研究發現，每天早上眼睛照射長波紅外線(波長670奈米)僅3分鐘，就可以有效改善視力衰退程度。

新阿特拉斯(New Altas)報導，倫敦大學學院( University College London)在去年的一項研究發現，每天將眼睛短暫地照射在深紅色670 奈米波長的光束下3分鐘，僅在2星期間就可以改善老年受試者的視力。進一步的研究再發表於《科學報告》(Scientific Reports)雜誌上，觀察與紀錄三分鐘紅光護眼的效果，並提出假設。

在我們身上所有的細胞裡，都有名為「粒線體」的胞器，它被形容成「能量工廠」，會持續為細胞核提名一種名為三磷酸腺苷 (ATP) 的分子，這種分子就是細胞生存所需的能量。而粒線體需要氧氣來合成ATP，因此我們呼吸吐納，其實是為粒線體在供應氧氣。

隨著年齡的增長，我們的線粒體功能也會逐漸衰退，產生的ATP減少，導致細胞功能下降。其中，我們的視網膜老化速度比較快，醫學資料發現，人的一生中，眼睛中感光細胞產生的 ATP 最多可下降 70%，老人家眼睛視力不好，原因在於此。

因此，假如能改善視網膜細胞的粒線體功能，也就可能改善衰老造成的視覺退化。研究主要作者葛倫傑佛瑞(Glen Jeffrey)博士表示：「先前的動物研究表明，某些波長的光線，可以刺激粒線體活化，重振ATP的生產。」

「我們雖然還不知道原因，但是已確定粒線體對某些長波長的光線，具有特定的敏感性：其波長大約在650~900奈米之間，可改善線粒體的功能，以增加能量產生效率。」

研究團體找來20名自願受試者，12位女性與8名男性，他們都在上午8點至上午9點之間，接受每天3分鐘670奈米波長的深紅光照射眼鏡，然後進行視力評量，主要是對於顏色的辨色程度。

研究人員發現，在紅光照射數小時後，受試者對於顏色的分辨能力平均提高了17%；在老年受試者中，改善程度還超過20%，並且這個效果至少可以持續一星期。

另外有趣的是，深紅光的眼部保健只在早上有用，如果相同的實驗在下午進行，幾乎沒有改善，這似視網膜粒腺體有明確的晝夜規律。

傑佛瑞表示，679奈米波長的紅光，僅需簡單的紅光LED就可製造，每星期只需一次的3分鐘保健，相當便宜也不費時間。此舉就像為視網膜細胞充電一樣。