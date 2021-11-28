四大公投案將於12月18日投票，根據最新的《美麗島電子報》民調，4大公投正反比例已拉近，有可能會翻盤。國民黨台北市議員徐巧芯憂心說，11月初的時候，她就發現不對勁，整個公投在攻擊的人，都是民進黨；而國民黨則是每天在解釋，沒有攻擊，變成在吃老本。

根據美麗島電子報針對四項公投所作的最新民調，「反萊豬進口」公投同意的為55.4%、不同意為37.9%；「重啟核四」公投同意重啟的有37.8%、不同意重啟的為51.9%。「公投綁大選」公投同意的有46.1%、不同意為41.7%；「珍愛藻礁」公投同意三接遷離的有35.0%、不同意三接遷離的為41.1%。

徐巧芯28日在《董事長開講》網路直播節目中表示，11月初的時候，她就發現不對勁，整個公投在攻擊的人，都是民進黨。當沒有攻擊主題跟議題的時候，這場選舉很容易會輸，本來我們對公投的解釋和說明，應該是對著選民，可是現在國民黨回應民進黨。民進黨就開始扯美豬、萊豬，國民黨天天在解釋這不是美豬、是萊豬，每天在解釋，沒有攻擊，這就變成在吃老本。

徐巧芯舉例表示，反萊豬公投之前的民調同意是70％、不同意30％，差了4成；現在是同意55.4％、不同意37.9％，差了將近15％。徐巧芯認為，公投投票最後20天，按照《美麗島電子報》民調趨勢來看，最後投出來是否會差15％？她擔心恐會翻盤。