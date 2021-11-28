越來越多人轉行當YouTuber，包括藝人、醫生、主播都有，引起外界好奇，到底YouTuber有多好賺？做到幾歲可以退休？擁有218萬訂閱的網紅「Joeman」透露，他本來打算35歲退休，沒想到31歲就存到預定的退休金目標金額，雖然沒有明講到底存了多少錢，但從他言下之意推測，至少8位數，網友一看驚嘆「到底賺多少」。

「WACKYBOYS 反骨男孩」日前在第3屆走鐘獎後台拍攝「YouTuber退休金大公開」的主題，對於賺到多少錢可以退休，百萬網紅Joeman接受訪問時表示，原本的目標是在35歲退休，打算存到一定金額後，把一部分投入股市，例如ETF「0050」或是中華電，他並坦承其實在31歲時就已經存到了理想金額，但因為覺得退休太無聊，所以才沒退。

YT退休金大公開！四十歲破億是基本？(取自WACKYBOYS 反骨男孩/YouTube)

之後酷炫又追問，覺得存到多少退休金才能退休，Joeman則表示，他之前自己算是5000萬，用5000萬的4%到5%投資股市，還有200萬到250萬可以照顧家人。雖然Joeman沒有明講他存到了多少退休金，不過言下之意似乎也表示，帳戶存款至少有5000萬元以上，而且是31歲就存到了。

金額曝光後讓不少網友驚嘆，紛紛回應「到底賺多少」、「九妹真是瘦子界的偶像，賺翻了」、「Joeman果然是有在理財投資的人，知道普通散戶通常只能抓到一年4%到5%」、「隨便都幾千萬，果然貴圈，很厲害」；Joeman過去曾在YouTube影片中表示，真正讓他賺到人生第一個千萬的其實是股票。