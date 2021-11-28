根據《美麗島電子報》最新的4大公投民調，顯示4大公投案正反比例已拉近至誤差範圍內，有可能會翻盤；而在台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒質疑對手民進黨參選人林靜儀刻意以「美豬」取代「萊豬」，涉嫌違反公投法，向台中市地檢署告發；林靜儀則反批，國民黨不要玩文字遊戲。宅神朱學恒指出，民進黨的作法涉犯公投法第35條，人人可以告發，沒想到開第一槍的竟然是台中第二選區。

朱學恒28日在臉書貼文表示，民進黨現在面對公投，簡直已經什麼法律都不管了。全國所有的綠營民代都講這是「反美豬公投」，但是公投是「禁止萊豬進口」，難道大家就只能眼睜睜看著民進黨違法撒謊嗎？

朱學恒接著表示，國民黨可在全台灣告發，讓所有選區都血流成河，是不會喔？沒想到開第一槍的竟然是台中第二選區。因為民進黨這樣的作法是涉犯公投法第35條、5年以下有期徒刑的犯行啊，人人可以告發。顏寬恒籲全台守法公民，都要針對執政黨對於事件扭曲事實，涉犯公投法第35條之犯行，向各地地檢署提出告發。

朱學恒認為，他們告發林靜儀的刑事告發狀，國民黨「有點種」的人看到一張宣傳，就應該告發一張，看看全台灣各選區可以告發多少張啊。人比不過別人，錢比不過別人，連勇氣都比不過，怎麼可能贏？狹路相逢勇者勝。