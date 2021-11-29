日本共同社報導，美日政府正在磋商有關明年1月在美國舉行外交、國防部長參與的「2加2會談」一事。預料，繼今年3月2加2會談，將再就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識。

報導指出，有鑑於中國加強軍事擴張，美日認為有必要確認、強化美日同盟的威懾力。目前美日政府正針對明年1月在美國舉行2加2會談一事展開磋商。美方將由國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，日方將由外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫出席。

上一次美日2加2會談是今年3月在東京舉行，此次則將是岸田文雄新內閣上台以來的首次。美日將就深化國防合作進行討論，預計將再次就台灣海峽和平與穩定的重要性，以及實現朝鮮非核化的合作達成共識。

美日下個月料將就2022年度起的駐日美軍駐留經費負擔（溫馨預算）達成共識，預計配合2加2會談，雙方將簽署特別協定。

有關駐日美軍駐留經費負擔，日本考慮在一定程度上同意美國所提增加金額的要求，目前美日政府正在進行最後的協商，等年底日本敲定包含美軍駐留經費在內的2022年度預算案後，美日2加2會談才舉行。

日本防衛省2022年度預算案編列5兆4797億日圓（約新台幣1兆3660億元），創新高。

報導說，美日最初力爭今年之內舉行2加2會談，但日本面臨12月臨時國會的召開及2022年度預算案編列作業；美國也將迎接耶誕節休假的來臨等因素，因此正磋商延到明年1月舉行。（編輯：林治平）1101128