四大公投將於12月18日登場，正反雙方交鋒激烈。無黨籍立委高金素梅高金素梅24日起展開「公投小戰車宣講」活動，28日晚上來到台東縣台東市四維路夜市公投開講。國民黨副秘書長羅智強在臉書PO文表示，有高金素梅當戰友，一起宣傳公投，真好！有網友除了加油，也有人吐心聲說，「高金素梅選高雄市市長！」

羅智強、高金素梅28日到台東縣的開講，現場雖然下雨，仍湧入一些民眾熱情支持。台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、台東市長張國洲也都到場助講。

羅智強28日在臉書貼文表示，今晚和高金素梅一起在台東四維夜市開講。難得下雨的台東，仍然聚集了非常多的台東朋友，為我們加油打氣。高金素梅也真的展現了超級親民、超級熱情與超級魅力的巨星風采，全場歡呼、鼓掌聲不斷。高金素梅深入淺出地告訴大家，為什麼四個公投都要投下同意票，有高金素梅當戰友，一起宣傳公投，真好！

網友表示，「很心疼高金委員，但是每句話都句句深受同意，讓人1218投四個同意，令人滿意。」、「四個不同意，台灣更有力，天佑台灣。」、「四個公投都同意！救子救孫救自己！」、「我們山原以您為榮。」、「非核勿擾、飛萊橫禍、藻歲藻起、天下為公。」、「高金素梅選高雄市市長！」、「加油，贊成高金去高雄市選市長。」