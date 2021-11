香港性感女神鍾麗緹和2任前夫育有3個寶貝女兒,每一個都遺傳到她的優良基因,而擁有混血基因的23歲大女兒張敏鈞(Yasmine),不時會在社群網站分享養眼辣照,好身材不輸媽媽,最近再PO美照,苗條曲線展露無遺。

張敏鈞日前在IG曬出一組美照,只見她牛仔外套裡,穿著一件貼身小背心,合身剪裁勾勒出其玲瓏有致的好身材,大秀青春活力,而她拍照的神情,乍看下和鍾麗緹相當神似,一雙大眼睛電力十足,完美遺傳了媽媽的女神基因。

曬美照的同時,張敏鈞心情看似不錯,還用英文PO了一句諺語:「One day you will look back and see that all along: you were blooming"Happy Friday lovelies(總有一天你會回頭看,一直以來:你在盛開,可愛的星期五快樂)」。

畢業於加拿大魁北克大學的鍾麗緹,1992年曾在蒙特婁華裔小姐中獲得冠軍,而Yasmine也跟上媽媽腳步,今年參加溫哥華華裔小姐選拔,鐘麗緹還擔任她的幕後軍師,期間Yasmine表現落落大方,最後成功殺入8強,亦拿下好成績。