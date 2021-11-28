香港性感女神鍾麗緹和2任前夫育有3個寶貝女兒，每一個都遺傳到她的優良基因，而擁有混血基因的23歲大女兒張敏鈞（Yasmine），不時會在社群網站分享養眼辣照，好身材不輸媽媽，最近再PO美照，苗條曲線展露無遺。

張敏鈞日前在IG曬出一組美照，只見她牛仔外套裡，穿著一件貼身小背心，合身剪裁勾勒出其玲瓏有致的好身材，大秀青春活力，而她拍照的神情，乍看下和鍾麗緹相當神似，一雙大眼睛電力十足，完美遺傳了媽媽的女神基因。

曬美照的同時，張敏鈞心情看似不錯，還用英文PO了一句諺語：「One day you will look back and see that all along: you were blooming"Happy Friday lovelies（總有一天你會回頭看，一直以來：你在盛開，可愛的星期五快樂）」。

畢業於加拿大魁北克大學的鍾麗緹，1992年曾在蒙特婁華裔小姐中獲得冠軍，而Yasmine也跟上媽媽腳步，今年參加溫哥華華裔小姐選拔，鐘麗緹還擔任她的幕後軍師，期間Yasmine表現落落大方，最後成功殺入8強，亦拿下好成績。