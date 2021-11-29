陪伴過程中需有意識地關注孩子的自我效能

根據自我決定理論，我們知道自我效能感高的孩子，自主動機高。自我效能可以從成功的經驗獲得，透過自身的選擇、嘗試與挑戰，以及成功或解決問題後的成就感，將形成持續探索的動力。

在學習的過程中，孩子運用方法完成一件具挑戰性的任務或解決問題時，就會越喜歡學習，並越來越能整合所學的知識與技能於新的學習中，對於生活周遭和所學相關的問題與事物更有興趣。

學習動機常與自我效能感互為因果，大人在日常生活中可以安排具有挑戰性的任務，並協助孩子自己完成。當孩子的學習動機被激發，成就感不斷累積時，更容易產生主動解決問題的傾向，願意嘗試各種解決問題的方法，成為自主學習者。

請避免不必要的競爭、比較和排名

孩子的自我效能感，除了來自完成任務的成就感之外，也可能來自與他人的比較。在團體中，即使不刻意排名，孩子都能很清楚知道誰表現得比較好。而表現比較好的孩子自我效能感較佳。競爭可能會激發少數人的動機，但卻會破壞大多數人的，這樣的現象在青春期更是明顯。

因此，多元的表現形式和標準是重要的，這樣才能讓不同特質的孩子都有成功的機會。在群學的過程中，鼓勵孩子們合作完成任務也會比競爭好得多，引導孩子看見真實的自己，現在的自己能超越過去的自己，就可以確保自己是不斷在進步的。

從孩子的興趣出發，試著啟動內在動機

孩子對學習的事物是否有興趣、想不想學習，常被視為自主學習活動安排的要件。練習以孩子感興趣或與生活有關聯的事情來引起動機，這樣的安排可能讓孩子關注即將開始的學習活動，但若接下來的活動無法引發其對問題探究的意識，或是想尋找答案的意圖，很快他就會失去學習興趣。

內在動機應是持續性的，從生活到學校，從課堂內到課堂外。因此在規劃學習活動時，應對孩子的學習意義進行思考，選擇適切的媒介與策略。舉例來說，有的爸媽會認為有些學習不是課本教授的內容，甚至有可能不在課綱中，覺得孩子花時間學習這類知識是在浪費時間。

當你出現這個念頭時，請再次提醒自己內在動機的重要性，試著跟隨孩子的喜好，從他有興趣的事物引導，學習素材只是媒介，重要的是他在這個過程中習得了什麼樣的能力，過度的介入與限制很有可能會抹煞孩子的內在動機。

社會性增強優於物質的增強，小心胡蘿蔔只會越用越大

面對孩子不喜歡學習時，很多父母容易以外在獎勵來鼓勵孩子。但外在動機雖然能誘發短期的學習動機，卻常傷害內在動機，比較正確做法應強化孩子的自主動機，小心地使用外在獎賞。

在自我決定論中特別提到外在動機（控制動機）對孩子自主學習能力的養成是具破壞性的。自我決定論認為控制性的社會力量，若要有助於自主學習能力的養成，應避免過度評價，僅提供訊息性的回饋，孩子可依據回饋訊息調整自我，而非在意他人對自己的評價，避免使學習受制於他人的好惡。

舉例來說，在和孩子討論自主學習計畫時，不要只跟孩子說「我覺得你規劃得很差」，卻沒有讓孩子知道是哪個部分和自己的預期有差異，應試著提供具體的建議，也讓孩子保有自己選擇與決定的機會。

透過問題導向學習培養孩子自主學習力

問題導向學習（Problem-based learning）是培養孩子自主學習常用的方式，從引發問題意識開始，讓孩子有問題想解決，提示孩子線索，讓他自己思考或與他人合作提出想法與解法，並實際行動與驗證。

而要提升孩子的自主動機，大人應給予引導、協助與回饋，包括評量活動的安排，提供孩子更多自我完成、自我選擇、自我克服困難與自我控制的機會。一旦自主學習能力養成後，孩子的學習態度、處事方法以及對問題的敏感度會展現在生活上。

(本文摘自《讓孩子做學習的主人》/商周出版)

【內容簡介】轉機，由改變啟動！

一位是實驗教育的先驅，對教育政策建言許多；一位在教育現場努力不懈，是教育界創新人 物。兩位合作提出了教育政策與實務的重要內容。

自主學習力是孩子的超能力

成為終身學習者是我們可以給孩子的最佳禮物

學習不單單是學生的事，而是每個人的事。

學習也不會只在學校發生。新課綱試圖打破學習的邊界，跳脫傳統的教育思維，在義務教育 期間培養每個人的自學力，為臺灣社會創造能不斷更新的新世代公民，因為無法自主學習就 不可能成為終身學習者。

本書所介紹適應當代的自主學習典範，就是達成這項目標的關鍵策略！內容結合微觀視角下 的日常實踐，與巨觀角度下自主學習的時代意義與基本描摹，不僅有當前教育環境探討，也 有兩位重要推手在教育現場多年的觀察與親身經歷，是理論與實務兼具的難得作品。

【作者簡介】丁志仁

臺灣教育社運的老兵，大家都叫他「丁丁」，畢業於國立臺灣師範大學生物系。

丁丁覺得世界就是個大型教練場，「學習」是做人的本分。國家是屬於百姓的，不是政客的， 所以要時時實踐「常民政治」。自 1984 年便與志同道合者成立「振鐸學會」，推動臺灣教育 「走出戒嚴，走向公共」的發展進程。

曾致力推動《教師法》立法，使臺灣教師走向「公教分途」，普通大學參與培育師資，教師 分發改成選聘；致力推動《國民教育法》修法，取消政府統編教科書，政府只能訂課綱，由 民間編書，學校選書；致力推動《教育經費編列與管理法》立法，保障政府教育預算須達收入的一定比例，並且成立地方發展基金。致力推動第一輪「實驗教育三法」立法，使人民可 以「動手打造符合自己需求的教育」。

近年來丁丁則致力推動臺灣「自主學習典範」各方面的發展，並希望將之「橋接」到公共教 育中的體制學校。為此丁丁與振鐸學會諸友人，於 2013~2020 年間辦理「六年制學程」機構 實驗教育，並據此經驗參與政大「實驗教育工作者培育」，發展「跨校選修聯盟」、「海星培 力」……等等推動臺灣「自主學習典範」有用的各種工具箱。

曲智鑛

被孩子暱稱「光頭」的特教老師，畢業於國立臺北教育大學特殊教育學系，輔修心理輔導與 諮商；碩士畢業於臺師大公民教育與活動領導所學生事務組，目前仍在臺師大特教系攻讀博 士班。

擁有過動特質的特教老師曲智鑛，常以自身的過動特質與生命故事出發，闡釋多年來貼近教 育現場的深度思索。著有《不孤單，一起走》、《曲老師的情緒素養課》與《星星的孩子其實 可以更好》，內容涵蓋父母效能訓練、社會與情緒學習與自閉症特質孩子的輔導。