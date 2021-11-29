「明者遠見於未萌、智者避危於無形」是西漢賦神司馬相如在《上書諫獵》中，對好大喜功卻昧於時務局勢的漢武帝，所發出的勸諫之辭，意指明智的人在徵兆初顯、危機將至前，就能提前應變。

由於寓意深遠，後來還被司馬遷收錄到《史記》裏，借古諷今。就算時隔2200多年，仍是當下最最當頭棒喝的警語。近來讓全世界都應接不暇的一連串意外，即是最血淋淋的應驗！

全球物流大亂，聖誕禮物恐收不到

首先，今年的耶誕節，恐怕是聖誕老人接到最多客訴的一年。因為，許多人期待的禮物，不僅無法如願收到，現階段，就連超市貨品都鬧空城、麥當勞沒有奶昔可賣、沒有材料的裝修工人，無技可施，甚至iPhone13都可能砍掉千萬筆訂單。任誰也沒想到，讓聖誕老公公背黑鍋的竟是新冠肺炎！

只因為疫情讓全球的物流都亂了套。除了空運緊縮，碼頭工人和貨運司機也出現大缺工。而每個環節的失衡，讓原先的「預期操控」，反被「疫情操弄」，使得人們以為在疫苗普世後，可與病毒共舞，重新奪回經濟秩序主導權的幻想，變成幻滅。

於是，美國出現了史詩般的港口堵塞，岸上堆疊著數以萬計的貨櫃，其中近千只如同被遺忘的囤貨更已平躺一個多月。而英國也因為貨不暢其流，數千座的加油站無油可加，讓搶油民眾在加油站大打出手

偏偏，從「異常」變成「疫常」的，還有全球遍地開花的「供應鏈大混亂」，讓人無法釋然，卻也莫可奈何。

鏡頭轉至越南。近來該國一家家大型工廠，雇主為了請求讓工人回去而跪了下來的畫面，驚心動魄！

由於受到7月份第四波疫情影響，讓政府祭出了鐵腕的防疫禁令，卻導致有51%貨源仰賴該國生產的NIKE，有1.16億雙鞋陷入難產，而一連串的生產失序，如同蝴蝶效應般，連Adidas、A&F、Crocss都飽受影響，讓越南經濟出現了2000年以後首次負成長，每天約有400家企業關門。

而如此的「業障」，卻源自於極為諷刺的「因果」。過去幾年，由於中美冷戰，導致許多訂單由中國轉單越南，造成了製造業遷徙潮。孰料，人算不如天算，如今，跨國企業暫停了將工廠遷往越南的計劃，甚至轉回了中國。

只是諷刺，也同樣發生在中國。近來中國為實現零碳排，力行能耗雙控，卻引爆缺電危機，進而演變為全球供應鏈失序。

對此，曾獲三屆普利茲新聞獎的紐約時報記者佛里曼接受了CNN主播扎卡利亞專訪時指出這是「舊經濟的反撲」，也就是從歐洲氣荒，到中國的缺媒缺電，都是因為各國為了減排、ESG，而忽略了能源結構調整過程中，緊縮了舊能源，新替代能源卻無法無縫接軌，而導致失衡進而失控。

佛里曼並非反對節能減碳，只是誠如疫情導致意想不到的歐美物流失序、中美冷戰引燃供應鏈重組後的遺毒，都顯示了世人在人定勝天、自以為可控的狀況下，忽略了司馬相如的告誡而忘了要替未來加註警語。

只能說，一件事情的發生，都有其發生的緣起、因由、脈絡和背景，然而在不可思議下，對比反思於昨日種種，其實就會發現，竟是如此地理所當然，那麼地讓人無語問蒼天。

也因此，在疫情之下，在多重引力同時推擠拉扯的扭曲世局裏，表層越是波瀾不驚的事件，後續的影響越是洶湧起伏，於是我們更需要「遠見於未萌、避危於無形」，所以需要進步的觀念，修正習以為常的觀念，才能在顛覆的世局裏，成為贏家。

本期的封面故事〈35個2022人生新對策〉，同是有感於《遠見》向來以「傳播進步觀念」為核心價值，應該在每年年終為讀者匯整出來年最需要知道的「進步觀念」。因此，我們從八大領域中找了16個在各專業講話有份量KOL，來論述2022，也就是疫後元年，最值得知曉的「人生新策」。

只能說，不食人間煙火的思維，最終會捱不住人間煙火的考驗，惟有「進步觀念」，才可能在後疫情時代被救贖。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌11月號425期》)