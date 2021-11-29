保力達蠻牛是許多藍領勞工再熟悉不過的提神飲料，2005年間，卻成為歹徒恐嚇保力達公司的目標，模仿日本「森永千面人事件」，在飲料中注入致命氰化物。儘管歹徒特地在瓶身貼上「我有毒，請勿喝」警語，仍造成1死4傷的慘劇，恰恰也是因這張紙條，讓五度被判死刑的歹徒，最終改判無期徒刑，免死確定。

2005年5月17日晚間，水電工周乙桂到台中市市府路的超商，從冰櫃拿出一瓶蠻牛，結帳完後立刻打開瓶蓋，喝了兩口，覺得味道有異，向店員反映完準備離開，才走到店門口，當場倒地昏迷，經送往醫院急救，仍不治身亡。

在周乙桂喝下毒蠻牛的半小時後，位於台中市中正路的另間超商，有名女子趙世芳也買了瓶蠻牛，喝了一口覺得味道怪，交給同行友人何漢森嘗了一口，趙女先是突然昏倒，何男也感覺不適，兩人雙雙被送醫急救，幸運保住性命。

王進展在飲料中注入致命氰化物，儘管特地在瓶身貼上「我有毒，請勿喝」警語，仍造成1死4傷的慘劇。（資料照）

隔天凌晨，送貨員李峰銘也在台中市建國路的超商買了蠻牛，喝一口就開始胸痛、頭昏，趕緊攔了輛計程車去醫院，路途中就已昏迷，所幸急救後也活了下來。經醫院診斷確認，1死4傷全是氰化物造成。

警方獲報後展開清查，發現除了蠻牛，還有保力達B被下毒，包含被害人喝下的3罐，共在11間超商找到11罐貼有「我有毒，請勿喝」標籤、摻有氰化物的飲料。

警方調閱監視器畫面，發現歹徒模仿日本「森永千面人事件」手法，下藥後就遁入巷弄變裝，甚至改變髮型，躲避追緝；而放有摻毒飲料的超商，所有相連的路徑上，有多達數萬隻監視器，警方動員幾乎所有基層警員，連夜過濾畫面。

台中市警方公佈王進展犯案的各項證物，圖中為檢警懷疑注射氰化物的針筒等。（資料照）

終於，警方發現歹徒行經天津路騎樓時出現一道閃光，原來該處是某銀行ATM，只要感應有人經過，就會開燈，警方趕緊調閱該ATM監視器，果然拍到歹徒進入路邊一輛汽車，最後以車追人，掌握歹徒是40歲男子王進展，循線將他逮捕到案，案發經過8天宣告破案。

毒蠻牛案被害人趙世芳說，到現在她還是聲音沙啞、吐氣就聞到臭味，王進展說一句對不起就解決了，但她們一家人生活怎麼辦？（資料照）

王進展落網後，警方發覺他異常狡猾，變裝時曾刻意穿著無袖背心，刻意對監視器露出「乾淨」臂膀，到案時卻有刺青；王男也一度逃往大陸避風頭，過了1周才返回台灣。警方還原王男的電腦，找到被刪除的恐嚇信件，信裡提及氰化物的危險性，成為有力的證據。

王進展自知難逃法網，承認犯罪，移送時曾對大批媒體下跪道歉。檢察官偵結依1次殺人罪、10次殺人未遂罪起訴，求處死刑，法院從一審到更三審都判王男死刑，更四審合議庭認為他貼上警語紙條，主觀上無殺人犯意，逆轉改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。