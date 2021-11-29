很多人都說，疫情破壞原本社會運作的模式，也讓企業營運、創新創業變得更艱難，但我認為，當世界變動愈快速，代表機會愈多，只有在變化中才能看到新機會。

當然，機會浮現也伴隨風險，所以，疫後企業要求生，就必須找出因為疫情帶來的新變化中，有哪些新的不便、怎麼從中解決，並創新？

與其說是疫情大家被迫做改變，不如說是重新發掘流程上是否有縮短時間或降低成本之處，而這都是疫後機會點。

5月中，台灣疫情爆發，大家都體驗到無法實體接觸的不方便，以及會發生哪些作業問題，這些未來還是可能會再度遇到。你可以想想，因為遠距工作，讓哪些流程有了自動化的可能？而因應人們必需宅在家的現實環境，又有哪些虛實整合的應用孕育而生了？

有一個AAMA的學生，本來是作2C的境外深度旅遊，疫情讓海外旅遊市場急凍，他開始思考，自己的核心能力，可以轉移應用到哪些現有的2B場景？

後來他發現，疫情下，企業還是有差旅需求，那是否可以把原本給海外遊客的線上旅遊規劃系統，轉為給國內企業的手機差旅報銷系統？讓員工可以不用再到處收集收據、帳單、車票，還得回到公司貼單據、上系統，在自己的手機上就能完成差旅報銷。

想想過去報帳，從填表單、貼單據，到主管簽核，搞不好要花上1個小時，現在只要10分鐘就能完成，其中創造出來的價值就很明顯。手機差旅報銷系統，就算只是一個小小的作業，因為幫企業從現有流程中創造出價值，也就成為創新創業機會。

很多人都說，創業是高風險的事，尤其疫情之下風險更高；但我更精確的說：沒有創新的創業，一定是高風險的。

而創新，就是幫使用者創造出新價值，這樣子的風險很低；但假如你看到因為疫情，很多人都上外送平台買外送便當，於是也想開一家低卡便當搶外送商機，那你和別人有什麼創新差異？

很多人都問，疫情下怎麼面對突破困境，我一直都是問同一句話：你有什麼跟人家不一樣？創新的優勢到底是什麼？」你必須一直對自己回答這個問題，一旦想透了，就能找到疫情下的新機會。

本文作者：謝明彧

(本文摘自《遠見雜誌11月號425期》)