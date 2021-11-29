金黃色邊框、鬆軟雪白的「土司」，是你我再熟悉不過的味道。我們習慣將土司作為早餐，或是趕時間的充飢食物，只要一片就能滿足口腹之慾。但在追求儀式感的時代，吃土司也能很有態度！晨光推出「生土司」，顛覆了大家對土司的既有印象，透過職人工法及精神，讓簡單的土司變得不簡單，也讓你吃出滿滿儀式感。

多數國人習慣將土司烤到金黃酥脆，追求烤至焦香的外酥內軟，再搭配果醬或其他食材，但當源自日本的「生土司」席捲來台後，那令人醉心獨有的鬆軟口感，以及不添加任何香料的純粹，改變了國人吃土司的習慣。源自日本的「生土司」一開始是為了長輩設計的食用麵包，口感鬆軟好入口，且奶香味濃郁吮指回味，故單吃也很好吃。現在，無須飛往日本或前往日式生土司專賣店，也能吃到令人驚豔的生土司，晨光推出「生土司」就用5點證明如何收服人心。

「晨光生土司」擁有非吃不可的5大特點。(圖/中時新聞網攝)

以低溫熟成生湯種工法，製作出專屬於生土司的生湯種，進而達到土司皮薄、口感柔軟及細緻，可於口中咀嚼出自然的甘甜；並且選用日清山茶花麵粉，再加上北歐芬蘭發酵奶油，融合生土司的小麥香氣，每口都能吃到恬淡的麥香；此外，不添加人工色素、乳化劑及香料，只使用最純粹的原料製作，為的是呈現小麥的原始風味；也因如此，「晨光生土司」榮獲A.A.無添加潔淨標章三星驗證，為你我多了一層把關；每一片生土司皆特選3公分厚度，鬆軟、Q彈感受同時擁有。「晨光生土司」在新竹以北與部分新竹區域的7-ELEVEN才有限定販售，同時提供預購服務，不怕吃不到土司界的人氣霸主！

「晨光生土司」每片擁有3公分厚度，可同時享受鬆軟、Q彈口感。(圖/中時新聞網攝)

「晨光生土司」翻轉了大家吃土司的方式及心態，用純粹的原料、做法，製作出不簡單的土司，讓吃土司不再只出現在慌張時刻，而是值得慢慢地優雅品嚐，享受生活的儀式感。

「晨光生土司」販售資訊

售價：90元/包

銷售區域：新竹以北(部分新竹區域)

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