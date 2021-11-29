糖尿病、高血壓、心血管疾病都不是一天造成的急性疾病，三者可說有個共同的前身，就是「代謝症候群」。根據2020年度國人十大死因來看，代謝症候群的衍生疾病包括：心臟病、腦血管相關疾病、糖尿病、高血壓及腎臟病等，死亡率竟高達31.4%，超過了癌症的29.0%，已經是不容小覷的健康殺手。

●「代謝症候群」日常不痛不癢 累積卻成致命殺手

代謝症候群是指腹部肥胖、胰島素阻抗性、血脂異常等危險因子的群聚現象。由於腹部的脂肪多為內臟脂肪，將會嚴重影響身體代謝，導致血液三酸甘油酯、血糖升高等，增加血脂、血糖、血壓超標的風險。

根據107年成人預防保健資料顯示，國內40歲以上成人，每10人就有3.6人罹患代謝症候群，將來罹患心臟病的風險是一般人的2倍，高血脂及高血壓機率達3到4倍，糖尿病風險更飆升至6倍。

相較於測量體脂肪需要儀器，量腰圍是更容易檢測有無代謝症候群風險的日常測量法。

(資料來源/國健署、千禧之愛健康基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

根據研究顯示，腰圍過胖就有50%機率罹患代謝症候群，若再上血壓偏高，罹病機率更是提高到72.1%。也就是說，當腰圍超標、血壓也過高時，就有7成以上機率已是代謝症候群候選人。

●幫助控制腰圍 纖腰飲食組合跟著做

千禧之愛健康基金會指出，代謝症候群雖然是各種重大共病的嚴重警訊，不過可經由改變生活習慣，大幅預防並且降低相關疾病的發生率。

(資料來源／千禧之愛健康基金會)

除此之外，經常外食者也可藉由下列心法，有感控制自己的飲食習慣：

1. 盡量選擇蒸、煮、滷、涼拌的食物，減少吃下過多的油。

2. 菜肉與飯分開擺放，不額外加滷汁、羹汁。

3. 肉類選用豆製品、魚 、家禽肉等白肉，取代紅肉的豬、牛、羊，並去皮、去肥肉。

4. 避免勾芡燴菜類，太油的青菜可以白開水或清湯過水。

5. 油炸、油煎食物去皮不吃，減少吃炒麵、炒飯等高油脂食物。

6. 請老闆少放鹽和肉燥。

7. 記得多選擇含纖維質多的蔬菜跟水果。

要提醒的是，除了家族中有高血壓、糖尿病、高脂血症的人，罹患代謝症候群的機率比一般人高之外，日常總是蔬果攝取不足、愛吃甜食、高油脂飲食與愛喝酒、壓力大的人，都容易因為內分泌失調導致血糖上升，長時間容易造成代謝症候群，不可不慎。