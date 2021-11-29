星座專家唐綺陽分析11/29～12/05星座運勢，本周將迎來12月，諸星橫亙在天蠍、射手、摩羯、水瓶跟雙魚，因此大眾會聚焦在社會議題上，每個人都有很多想法，想要推動社會進步；而火星還落在天蠍，大家可以感受到情緒的擾動，並且關注和金錢有關的問題。

此外，太陽跟水星都已經進入射手，國際交流將會變得頻繁，我們開始在乎外人的眼光以及理念是否有被伸張；更重要的是，金星和冥王星正在趨近中，是各界權威出風頭的時機，這個星象也有利於權威的表達；而本周三海王星將順行，每個人都會有如夢初醒的部分，並開始面對現實及修正錯誤，也要認清逃避是沒有幫助的。

重要星象： 諸星橫亙天蠍到雙魚，金冥趨近，海王星順行。

【工作注意：獅子、天蠍、魔羯、水瓶】

獅子：參考外人意見，訂下遠程目標

天蠍：別各行其是，先確立中心思想

魔羯：成為矚目焦點，趁勢衝一波

水瓶：正逢好機會，好好駕馭能有所發揮

【桃花注意：金牛、雙子、天秤、射手】

金牛：鬥嘴嬉鬧中，心花朵朵開

雙子：有深受吸引的對象，散發粉紅泡泡

天秤：多一點友善，更能吸引桃花

射手：充滿親和力，被當中央空調

【財運注意：巨蟹、處女】

巨蟹：因經費不足而傷腦筋

處女：財運佳，身旁有貴人提攜

【健康注意：白羊、雙魚】

白羊：多動一動身體，避免僵硬扭傷

雙魚：當心運動錯誤帶來的傷害