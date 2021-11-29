時序又進入歲末年終的時刻，各大公司都進入年底結帳的最後關頭，各集團通常都會透過旗下的子公司，交叉投資讓財務數字更漂亮，也就是所謂的「集團作帳行情」，根據以往觀察，台股12月集團上漲的機率最高，統計過去34年有26個月上漲，上漲及率高達76％，其中又以華新集團、國巨集團漲勢最凌厲，要從集團眾多子公司中，挑出短期內有可能上漲的股票，建議選擇基本面表現佳，技術面維持強勢的股票，進可攻、退可守，投資相對安全。

首先，華新集團旗下眾多子公司中，近期技術面表現相對強勢，基本面也表現不錯的子公司可以觀察華新、精星。華新電線電纜股，國際銅、鎳價維持相對高檔，公司反映原料上漲，提高電力線纜及不鏽鋼售價，帶動毛利率、營益率攀升，加上集團轉投資獲利挹注，今年以來EPS逐季增加，第三季EPS更是高達1.32元，創同期新高，年增1.35倍，印尼鎳生鐵全面投產，預估明年初產量將達到高峰，明年的營收、獲利將持續成長，股價在23元附近逐底成功，形成W底，本周突破頸線27.5元後，後續有望挑戰30元整數關卡。

精星為印刷電路板組裝PCBA廠，受惠於電動車銷售進入高成長期，加上工控產品需求強勁，累積前三季每股盈餘高達2.03元，與去年同期比增加1.7倍獲利大爆發，10月營收42.4億再創新高，月增11.3％、年增38.6％，電源管理系統客戶包含大陸電動車電池龍頭寧德時代，電動車成長趨勢不變，未來營收、獲利有望持續攀升，技術面跳空突破60元整數關卡，隨時有機會再創波段新高。

國巨集團的同欣電是CMOS影像感測器（CIS）封測廠，今年汽車業務相關營收可望年增逾5成，營收貢獻自32％升至45％，智慧型手機貢獻則自37％降至低於30％，並成功提高多項產品價格，以反應原物料成本上漲，有助毛利率提升，預期今年營收可望成長逾3成、獲利成長逾5成，10月營收維持高檔，年增67.9％，股價突破300元整數關卡後，持續在300元附近震盪，下周震盪不跌破300元，可考慮進場布局。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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