6年前，陳文禎還是個台南市的便衣刑警，現在，他是大同路上開設1家連鎖手搖飲料店店長，從聽命的公務員搖身一變為飲料店老闆，他直呼不用再過著日夜顛倒的高壓日子，滿意現在作息固定的平淡生活。

陳文禎擔任警職29年，長時間擔任刑警工作，在他的警職生涯中，曾經追捕1宗擄人勒贖案，綁匪取走贖金後開車逃逸，負責埋伏的他緊追在後，最後朝對方開槍，順利逮捕綁匪，事後才發現嫌犯車內也有1把槍，回想起來覺得辦案危機四伏。

為人憨厚，陳文禎擔任公務員總是聽命行事，只為完成長官任務，自己卻一生未娶，衡量父母皆已過世，無後顧之憂，感嘆繼續從警非長久之計，他在49歲時決定提前退休，拿著積蓄投資，開家小飲料店過生活。

喝茶是台灣警界文化之一，陳文禎因此對茶葉感興趣，決定選擇手搖飲料連鎖店加盟，開創事業第2春。

退休6年來，陳文禎踏進服務業從頭學起，有時候自己兼員工外送飲料。他表示，以前從警經常日夜顛倒，作息不正常還有長官壓力，更常為了辦案出生入死，現在起碼生活穩定，不過坦言當老闆也有不同的壓力，要處理人事與收支問題。

得知陳文禎退休賣飲料，很多警界好友會到店家捧場或者電話訂購，與他聊天閒話家常，他表示，雙手不拿槍之後，很認真的搖著每一杯飲料，滿意現在的平淡安穩的生活。