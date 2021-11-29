世界衛生組織今天表示，目前還不清楚是否新病毒變異株Omicron將引發更嚴重的疾病，或者比其他源自SARS-CoV-2的變異株傳染力更強。

路透社報導，世衛組織（WHO）說：「初步數據顯示，南非的住院率攀升，不過這可能是因總體染疫人數增加，而非Omicron特定感染所致。」

WHO的聲明還重申，就初步掌握的事證研判，由這個變異株引發的再感染風險可能更高。

世衛組織表示，正與專家合作了解Omicron對於目前的防疫措施，包括疫苗注射等造成的影響。

世衛指出：「現階段還沒有跡象顯示，感染Omicron與其他病毒變異株的症狀不同。」

世衛組織表示：「各大學研究中最初通報的確診病例，顯示年輕患者病情還算輕微，不過探究Omicron的嚴重程度，還需要數日至數週的時間。」

世衛組織說，目前持續以PCR篩檢確診病例，並且仍在進行相關研究，以判別Omicron是否對於快速抗原檢測造成任何影響。（譯者：曹宇帆）1101129