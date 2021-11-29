50歲吳先生覺得口腔泛酸已3~4年，空腹或飯後都會泛酸的症狀，伴隨胸口灼熱與疼痛感。早餐幾乎沒有食慾，空腹容易嘔吐，緊張時容易腹痛，但排便後疼痛便減緩。經過西醫診斷為胃食道逆流、慢性消化性潰瘍、腸躁症和自律神經失調，服用西藥後仍反覆發作；輾轉藉由中醫調理，一個多月，胃食道逆流症狀減緩許多，已無胸口灼熱感，腹痛頻率也大為減少。

●中醫論胃食道逆流 飲食、壓力所致

台南市立醫院劉家蓁醫師表示，中醫認為引起胃食道逆流，可能是肝火內鬱、胃氣不合，或是脾胃虛寒，造成消化功能不好。尤其，飲食習慣不好，如三餐不正常、暴飲暴食，或喝太多冷飲、吃太多生食，以及壓力太大，都容易損傷脾胃。

●中醫調理 依體質配藥

吳先生平時有輪班壓力，作息不正常，三餐也不定時，且喜愛喝冷飲。劉家蓁醫師診斷吳先生體質屬熱症，使用黃芩、黃連清除濕熱。中醫調理會根據患者體質屬偏寒或偏熱調配用藥，若為寒症則使用吳茱萸、生薑暖脾胃，再搭配柴胡、香附疏肝理氣調暢情緒，黨參補養中氣。

吳先生治療約一個月後已無胃食道逆流與無胸口灼熱感，早餐逐漸有食慾、也無嘔吐感，腹痛頻率也大為減少。

●避免胃食道逆流 飲食這樣做

劉家蓁醫師提醒，除了服藥，飲食和生活作息的調整也甚為重要，少吃太冰、太燙、辛辣、甜食、較酸的食物，如糖果、甜甜圈、柳丁、橘子、柚子、檸檬、鳳梨等。

另外，高油、高脂肪食物，如烤肉、炸物、三層肉、五花肉等也要少碰，並避免酒類、碳酸飲料、含咖啡因飲品等。

值得注意的是，吃飯時應細嚼慢嚥、避免飯後馬上躺下，體重過重者建議減重，才能避免胃食道逆流找上門。