美國白宮防疫顧問佛奇今天向總統拜登表示，可能需要2週時間才能對Omicron新變異株的傳播性與嚴重性有更明確了解，但他相信現有疫苗仍能提供一定保護力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變種病毒株Omicron最早在南非及波札那發現，過去2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株。不僅歐洲多國已經現蹤，亞洲的香港也傳出病例。美國目前則尚未發現。

結束感恩節假期返回華府的拜登（Joe Biden）一回到白宮就立即召集白宮防疫小組成員向他簡報最新狀況。拜登昨天曾在度假地聽取相關簡報，但今天是Omicron新變異株被發現後，拜登首度當面聽取防疫小組成員意見。

根據白宮釋出的簡報摘要，佛奇（Anthony Fauci）向拜登表示，雖然還需要約2週時間才能確實了解Omicron的傳染性、嚴重性與其他特徵等更為明確的資訊，但他仍相信現有的疫苗能提供一定程度保護。

佛奇也重申，完全接種疫苗的民眾接種加強的第3劑，可以提供最堅實的保護。白宮防疫小組已建議所有已接種疫苗成年人盡快施打第3劑，呼籲已施打輝瑞（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗6個月、或是嬌生疫苗（Johnson & Johnson）2個月以上的所有成年人，都能接種第3劑疫苗。

在聽取防疫小組簡報後，拜登預計明天將對新變種病毒與美國的因應措施做出進一步回應。（編輯：林憬屏）1101129