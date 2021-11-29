「印度神童」阿南德曾於今年預言，12月全球疫情會再爆發更大危機，並直接點名英國、美國、新加坡及以色列等4國要注意，如今新冠病毒又出現傳播力更強的Omicron變異株，全球戒備，以色列宣布鎖國2周，英國要求所有入境旅客要隔離至採檢陰性為止，美國也要求非洲八國的航班禁止入境，讓不少人都直呼阿南德的預言又成真，也擔心12月的疫情風暴再擴大。

阿南德（Abhigya Anand）在10月曾在YouTube頻道《Conscience》發布影片，表示12月因受木星逆行影響，將會有更大規模的危機出現，病毒傳染範圍恐再擴大，其中以疫苗覆蓋率高的國家要特別注意，點名英國、美國、新加坡及以色列等4國家，「千萬不能鬆懈」。

阿南德在影片中也明確指出12月10日後，除疫情外，全球將會面臨3大危機，包括能源危機、電力短缺及供應鏈中斷，且情況會變得更加嚴峻，其中美國是影響最大的國家。

對照阿南德預言的12月疫情危機，Omicron變異株近日已在國際間快速蔓延，目前在歐洲多個國家現跡，包括英國、德國、比利時、澳洲、荷蘭、丹麥、以色列、義大利、捷克及香港等。美國在26日宣布，29日起限制南非等8國旅客入境，並呼籲民眾再接種一劑新冠疫苗加強針，雖然美國目前還未出現相關病例，但免疫學家兼國家過敏和傳染病研究所所長佛奇昨日受訪時認為，Omicron變異株恐怕已傳入美國。

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