捷克總統齊曼任命費亞拉出任總理，海盜黨的利帕夫斯基可望出任新政府外長。利帕夫斯基對台灣相當友好，上任後可望調整中國政策，不過由於齊曼有意見，能否順利上任外長還有變數。

捷克10月9日舉行4年一度的眾議院選舉，在野的人民民主黨（ODS）等3個政黨組成的「一起」（SPOLU）聯盟，以及海盜黨和「市長與獨立人士黨」（STAN）組成的聯盟，擊敗現任總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動」（ANO），順利拿下過半席位。

齊曼（Miloš Zeman）今天任命人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）為新總理，根據這兩大聯盟5個黨聯合執政的協議，海盜黨的利帕夫斯基（Jan Lipavský）可望出任外長。

36歲的利帕夫斯基曾任眾議院外交委員會副主席，也是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，在捷克政壇以對中國立場強硬聞名，曾多次批評新疆的人權問題，譴責中國隱瞞導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，並批評北京用殖民者居高臨下的心態主導與中東歐17國的「17+1」合作機制。

相形之下，利帕夫斯基對台灣相當友好，去年1月台北市長柯文哲訪問布拉格締結姐妹市時，曾以友台議員身分出席眾議院的接待活動，去年4月的台灣口罩捐贈儀式、代表處主辦的中華民國國慶酒會他也沒有缺席。

10月底，他與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐，在臉書（Facebook）貼文強調民主國家必須團結，對找到台灣這個可靠的夥伴表示感激。

身為準外長，利帕夫斯基近日接受捷克電台（Czech Radio）訪問時說，他反對與俄羅斯和中國交往時，為了經濟利益放棄原則和價值，出任外長後捷克將重拾以價值為導向的外交政策，檢討對俄羅斯和中國的關係。

他強調，新政府也將重新與西方國家結盟，與歐盟、德國、美國保持良好關係；此舉等於修正總統齊曼親中、俄、反對歐盟統合深化的路線。

不過，由於齊曼反對，利帕夫斯基能否順利出任外長還有變數。身為總統，齊曼只能任命總理，沒有資格否決內閣人選，齊曼的反對一時成為捷克政壇熱門話題。

按照程序，費亞拉今天獲任命為總理後，未來幾天齊曼將與每一位準閣員交談，如果過程順利，新政府可望在12月中上路。

過去幾週，費亞拉已多次強調無意更換外長人選。他今天再度表示，相信總統齊曼與利帕夫斯基談過後就會消除疑慮，「我沒有打算修改已經交出去的內閣名單」。