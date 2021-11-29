冷氣團明天報到，氣象專家賈新興表示，今天晚起鋒面南下，明天(30日)中午開始到周六冷氣團影響台灣，氣溫驟降，最冷時間落在周四、周五(12月2、3日)的深夜及清晨，因為輻射冷卻作用，北部空曠地區預計將下探10度以下，部分地區甚至可能接近7度。

氣象局今凌晨發布基隆、新北、宜蘭、台東縣4縣市大雨特報，受南方雲系北移及東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率。提醒今天台灣附近水氣偏多，全台都有下雨的機會，以東半部及南部的降雨較明顯，宜花有局部大雨發生。

緊接著明天冷氣團南下，賈新興在臉書表示，今天晚起先是鋒面逐漸南下，明天(30日)中午後冷氣團開始影響，這波最冷時間在周四、周五(12月2日、3日)的深夜至清晨，因為輻射冷卻的作用下，北部空曠地區預估最低溫10度以下，部分地區可能接近7度左右。

賈新興指出，屆時預估台北氣象站低溫接近12度左右，若向下突破12度，將達到強烈大陸冷氣團的標準，目前看確實是有機會，之後周六(12月4日)冷空氣就開始減弱。

氣象局也指出，周二（30日）鋒面通過接著冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，台北有觸及14度低溫的機率，北台灣白天溫度轉冷，其他地方下半天後也有冷的感覺，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，周三至周四清晨冷空氣影響較明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷，周四白天至周六冷空氣稍減弱，白天氣溫稍回升，不過早晚仍偏冷。