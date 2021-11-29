總統蔡英文27日在台中出席一場公投說明會時，會中除了呼籲民眾投下「四個不同意」，更提到台中第二選區補選，如果林靜儀醫師當選，「相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高」，此話一出引發不少討論。國民黨台北市議員游淑慧昨(28日)在臉書指出，「睜眼說瞎話」，蔡英文擔任總統這幾年， 台灣每一年的出生人數「規律下降」。

蔡英文27日出席公投說明會時，提到公投是為了國家未來的路線，選舉是要選出好的人才，來為我們執行各種政務和國家任務，所以在中二選區補選，最好的候選人就是林靜儀醫師，如果林靜儀當選，相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高。

不過，游淑慧並不認同，她表示，「是找不到優點可以稱讚了嗎？」蔡英文擔任總統這幾年， 台灣每一年的出生人數「規律下降」，104年出生人數有21萬、105年有20.8萬、106年19萬、107年18萬、108年17.7萬、109年16.5萬，到了110年為保15萬大作戰，其中105至109年，這四年林靜儀都是立委。

因此游淑慧表示，明年下降的出生人數，就是一種對現狀和未來的否定，「怎麼不說是民進黨執政，讓大家嚇的不敢生？註生還是不生？別讓神明看笑話了」。