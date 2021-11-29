Omicron新冠變種病毒

近一年來，許多世界富國都在大量囤積新冠疫苗，好讓人民接種好幾劑，而沒有履行承諾，和開發中國家分享疫苗。世界衛生組織（WHO）說，這既「損人不利己」，也是「不道德的」。

據CNN新聞網28日報導，名為Omicron的新冠病毒新變種最初在南非發現，但目前並不清楚，它是源自當地，還是從別處蔓延到南非。不過，科學家可以確定的，就是這病毒很可能在疫苗接種率低，而傳播率高的地方產生突變。科學家說，疫苗分配不均，還有遲疑都很可能是導致強大新變種病毒出現的原因。

英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）說，新變異株的出現是全球太慢接種疫苗的自然結果。他指出，還有很多人沒接種疫苗，如撒哈拉沙漠以南的非洲地區，而那些地方很容易出現疫情大爆發。

海德指出，以往的經驗顯示，新冠病毒新變種都是從那些疫情失控大爆發的地方出現的，如去年12月最初在英國發現的Alpha，或是今年2月最初在印度發現的Delta等。如今Omicron正在全球蔓延，到28日為止，已有南非、波札那、澳洲、英國、德國，義大利和比利時等國出現相關病例。

全球有許多國家已採取行動，禁止來自南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼，莫三比克和馬拉威等國的旅客入境。據WHO統計，在低收入國家中，只有7.5%民眾至少接種了1劑新冠疫苗。而在受Omicron變種病毒影響最大的8個國家中，馬拉威更只有5.6%的人口至少接種了1劑疫苗。