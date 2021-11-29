南非發現COVID-19新變異病毒株Omicron後，全球如臨大敵。美國學者圖菲克西以台灣防疫經驗為例表示，嚴守邊境之餘口罩戴好，配合嚴謹疫調，才是明智之舉。

為防止疫情惡化，美國、英國、歐洲聯盟（EU）等地近幾天宣布對非洲多國實施旅行禁令。圖菲克西（Zeynep Tufekci）在紐約時報專欄寫道，就算Omicron變異株已開始蔓延，旅行限制仍可以爭取時間，前提是配合其他措施明智實行。

她說，南非科學家與醫護人員發現Omicron變異株後意識到危險，南非政府對外通報善盡世界公民責任，誠實且令人欽佩的行為不該受到懲罰。美國與其他富國應提供南非抗疫資源，各國政府也應訂定日後調整旅行限制的參考基準，以免限制持續過久。

美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）副教授圖菲克西表示，明智因應早期警訊的最佳範例或許是台灣。

她寫道，中國政府支吾其詞，去年1月才承認新型冠狀病毒在湖北省武漢市人傳人，而台灣提前數週行動，迅速實行入境檢疫，把關愈來愈嚴格。台灣民眾及早戴口罩防疫，政府在口罩供給有限時配給，並積極追查乘隙而入的病例來源，有助阻絕社區傳染。

即使許多旅客在這些措施到位前就從武漢抵台，台灣仍成功壓制初期疫情，近兩年有效控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機。

相較之下，美國去年邊境防疫成效欠佳。圖菲克西寫道，旅行限制起初只針對中國，為時已晚，而且美國公民當時照樣可入境。面對Omicron變異株，美國總統拜登（Joe Biden）11月26日宣布禁止非洲南部多國旅客入境，美國公民與永久居民不受限，相關措施29日週一才上路，「好像病毒週末會休息一樣」。

圖菲克西形容美方措施是「作秀防疫，無關公共衛生」，並說抗疫必須鎖定病原體，而非看護照辦事。

與疫情爆發初期不同的是，Omicron變異株發現時大規模病毒檢測已建置到位，有助發現病毒蹤跡。圖菲克西預期，2至3週內，實驗室研究與流行病學資料應該能逐漸顯示Omicron變異株傳染力多強、對症狀有何影響、疫苗防護力會下降多少。

她說，如果結果沒想像嚴重，官員應取消上述限制；如果最深恐懼得到證實，人類需要集結所有力量對抗Omicron變異株威脅。

文章建議各大藥廠迅速針對Omicron變異株生產疫苗；抗病毒藥物上市後投入所有爆發疫情的地方，而非富國獨占；富裕國家向南非提供財務奧援，支持改善通風與空氣濾淨、高品質口罩、給薪病假與防疫隔離假等非藥物介入措施。

文末寫道：「這一切都需要領導力與國際視野。和去年初可怕日子不同的是，我們現在有早期預警、疫苗、有效藥物、對這項疾病更深的了解和許多慘痛教訓。是時候展現我們記取教訓了。」