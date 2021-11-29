工業電腦廠樺漢(6414)搶攻元宇宙商機，透過提供翰成數位雲端數據管理解決方案，協助整合軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升AI智慧運算、優化平台服務品質，達到全球開放式智聯網（AIoT）雲端平台，共同布局打造「產業元宇宙」創新商業模式。

翰成數位27日舉行HCE直播產業基地啟用儀式，並發布自主研發的短影音平台「嗨吧」APP上線消息，並邀請股東台雅集團顧問林水永、樺漢董事長朱復銓，技術合作夥伴Google Cloud總經理謝良承、精誠副總經理詹伊正、台北市長柯文哲等人蒞臨。

朱復銓表示，新冠肺炎疫情催生新興媒體產業鏈浮出，直播、短影音等讓許多商家與藝人縮短與消費者距離，網路直播平台、電商及自媒體直播等十大平台用戶數超過150萬。而直播創造的社群擴散效果佳，也意味直播平台有數以萬計的影音數據流量需要演算及管理。

對此，樺漢結合Google Cloud及精誠，提供翰成數位完整的雲端數據管理解決方案，協助整合軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升AI智慧運算、優化平台服務品質，達到全球開放式AIoT雲端平台，提高管理直播平台背後所需的影音與數據的雲端高效服務。

朱復銓指出，樺漢集團正式邁入IPC 3.0，事業版圖從「工業元宇宙」延伸到「商業元宇宙」，搶先全球打造完整的「產業元宇宙」產業鏈，將攜手眾多夥伴共同快步邁入市場搶攻商機，以創造全方面共贏局面，並挹注樺漢營運邁向新里程碑。

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮表示，公司四大業務包括整合行銷、HCE 娛樂、嗨吧APP、嗨學院。嗨吧APP上線初期將以短影音內容創作為主，並於12月下旬開放直播與商城功能，以「先內容後銷售」方式循序漸進，讓APP使用性、功能性更符合市場需求。

陳昭榮表示，台灣全年零售業產值超過3000億，疫情關係加速各產業線上直播發展，預估未來台灣直播短影音零售市場帶動各行業轉型產值超過1000億元。而藉由「嗨吧」APP功能陸續上線、配合各項活動舉行助攻，目標2022年至少可達100萬次下載量。