行政院科技會報辦公室表示，將於30日召開「台灣運動×科技產業策略（SRB）會議」，將聚焦4大議題主軸，邀請產、政、學、研界等逾300位代表共同研議發想台灣運動科技產業如何成為新興兆元產業，帶給民眾更豐富的互動體驗，以創造更具幸福感的智慧生活。

科會辦指出，台灣運動產業的數位轉型升級具製造業與資通訊產業雙重優勢，若能連結科技部精準運動科學研究專案成果、運用經濟部既有政策帶動中下游資通產業能量，發展高值化產品、引領新創投資，可達成促進運動產業轉型、提升國際競爭力及帶動運動風氣目標。

同時，隨著資通訊技術大量應用在科技觀賽、健身、競技、訓練等運動科技領域，以及健身環、虛擬教練、建構元宇宙（Metaverse）不可或缺的AR/VR（擴增實境／虛擬實境）等智慧育樂產品蓬勃進入日常時，將可實現全民智慧育樂健康生活遠景。

為凝聚共識，科會辦特別主辦今年度SRB會議，由教育部、經濟部、衛福部及科技部等協辦，以「運動×科技產業升級創造新價值」、「運動×科技建立創新營運新模式」、「融合科研成果與創新技術發展智慧新應用」及「台灣智慧育樂跨域環境整備」四大議題為主軸。

會議將廣邀產、政、學、研界代表，包括仁寶、和碩、喬山、期美、岱宇、Garmin、巨大、崇越、宇康醫電、富士通、永悅健康、富邦運動場館、台灣運動科技發展協會等逾300位國內外重要科技及運動產業代表出席，從科技賦能面向探討使用者需求及創新商業模式。

同時，會議也特別邀請東京奧運鞍馬銀牌李智凱專屬教練林育信、我國網球好手盧彥勳、射箭好手雷千瑩等職業教練及運動員，盼從教練及選手角度，瞭解使用者對運動科技未來發展的期待。