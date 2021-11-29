最近全台一再發生「球棒隊」橫行街頭施暴、聚眾鬥毆事件，引發社會不安，行政院認為聚眾鬥毆案件起訴率偏低，指示檢警須加強蒐證。法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民上周在全國檢察長會議上，要求檢察官對於聚眾鬥毆案件須從嚴從速偵辦，並加強蒐證提高起訴率及定罪率。

台灣高檢署檢察長邢泰釗則指示檢察官偵辦聚眾鬥毆案件須嚴密蒐證，必要時要查扣涉案人手機，清查裡面的通聯及對話紀錄，或調閱衝突時的店內、案發路口或附近商家的監視器畫面，或訊問目擊者及商家作證，嚴密蒐證涉案人是否有涉及妨害安寧秩序的犯罪故意。

近來全台頻傳街頭暴力鬥毆、持棒球棒砸車傷人的治安事件，引發社會不安，其中台中市發生瑪莎拉蒂3名惡煞僅因行車糾紛痛毆男大生、桃園超商店員勸戴口罩遭刺死等案件，更是令輿論譁然。

行政院長蘇貞昌上周在行政院治安會報表示，近期發生的街頭暴力、公然隨機糾眾傷人事件引發社會震撼與不安，要求內政部、法務部、教育部分別從學校端預防、提高起訴率，讓法律發揮維護社會治安的效果。

蘇貞昌說，在《刑法》妨害秩序罪章修法前，2019年起訴率僅10％，去年1月《刑法》第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」修正施行後，今年1月到10月起訴率提升至30％，已有1841人被起訴。他要求警方加強教育訓練，分析院檢偵審情形，提高聚眾鬥毆案件起訴率；另請法務部讓檢察官掌握修法意旨，達成法律保護社會秩序的目的，不讓街頭暴力事件一再發生。

對此，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民特別在25日、26日舉行的全國檢察長會議中，要求全國一、二審檢察長，對於轄區內聚眾鬥毆案件須從嚴從速偵辦，並要求所屬檢察官加強案件蒐證工作，以提高起訴及定罪率。

另因近日國內民生物價波動，法務部也透過檢察長會議，要求各地檢察長指示檢察官啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，與轄區內的警調、縣市政府主管單位合作，嚴查廠商違法囤積或哄抬物價行為。