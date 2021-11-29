小編今天(29日)精選5件不可不知的國內外財經大事。非洲出現新冠肺炎新變異株Omicron，此病毒傳染率高，利空消息傳來，全球股市全倒，台股26日一度重挫超過300餘點，終場下跌284.80點，收在17,369.39點，跌幅1.61％，日K連六黑，跌破月線，不過八大公股行庫進場護盤買超60.5億元，連兩日買超，合計買超93.24億元，企圖穩住行情。

【1】公股護盤 點火16檔高殖利率股

歐洲疫情升溫、美國恐提前升息等預期，恐慌性殺盤湧現，台股26日長黑K棒跌破月線，八大公股行庫買超26日大手筆護盤台股60.5億元，創10月13日以來買超金額最大，買超新光金（2888）、富邦金（2881）及亞泥（1102）等16檔高現金殖利率，兼具抗通膨及抗跌雙題材，將成股市中流砥柱。

【2】Omicron來襲 台股今備戰 政府基金480億上膛

美股26日遭遇聯準會（Fed）可能提前升息及新冠肺炎變種病毒侵襲，四大指數全面重挫逾2％，連帶使台股期貨夜盤續重挫至17,070點，機構法人直指新制勞退480億元委外代操上膛、將伺機進場，「萬七」可望是短線鐵板，加權指數有機會在半年線與季線間尋求止穩空間，萬一市場出現不理性殺盤，不排除政府基金擴大進場力道。

【3】黑天鵝群襲 海運漲價聲起

全球海運供應鏈面臨五隻黑天鵝罩頂，包括Omicron變種病毒來襲、大陸新規限制航運追蹤、大陸能耗雙控影響、塞港等，再度升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，在船舶艙位供給緊張下，搶艙大戰一觸即發。貨代業者透露，12月歐美線運價蠢動，開始有航商收附加費，並傳出月中將上調運價，是否挑戰目前天花板價，業界關注。

【4】外資唱旺PCB 瑞銀喊買五虎將

PCB產業大循環登場，瑞銀證券看好，高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）與自動駕駛提供PCB產業內含價值提升催化劑，一口氣給予南電、臻鼎-KY等指標五虎將「買進」投資評等，主要外資券商至此幾乎全數投入PCB產業基本面研究。

【5】網民強忍剁手衝動 美國黑五線上支出首見下滑

今年美國零售商自10月起陸續推出年終折扣，令精打細算的消費者提前採購搶優惠，相對分散黑色星期五網購人潮，使今年黑色星期五線上支出較去年同日下滑，是史上首例。