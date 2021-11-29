在經歷上周五恐慌性的崩跌之後，周日隔夜市場美股指數期貨反彈走高，驚魂甫定的投資人將密切關注南非新發現的Omicron新冠變種病毒造成的影響。

目前道瓊工業指數期貨上漲約160點或0.5%，標普500指數期貨漲0.6%，那斯達克100指數期貨漲0.7%。

上周五美股因感恩節假期提前收盤，終場道瓊指數暴跌905.04點或2.53%，收在34899.34點，創下今年以來最大單日百分比跌幅，盤中更一度跌逾1000點。

標普500指數重挫2.27%，收在4594.62點，創下2月25日以來最大單日跌幅。那斯達克指數大跌2.23%，收在15491.66點。費城半導體指數跌2.92%，收在3757.13點。

有分析師表示，交易時間縮短和假期交投清淡，可能誇大了跌勢。Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner則表示，這場大流行病和新冠變種病毒仍然是市場最大的風險之一，明年也可能持續使市場陷入動盪。但目前還很難說這個最新發現的新冠變種病毒會對市場造成多久和多大的影響。

世界衛生組織上周五將這個在南非新發現新冠變種病毒B.1.1.529列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），並以希臘文第15個字母命名為「Omicron」，警告初步證據顯示該變異株造成「重複感染」的風險升高。

除了新冠疫情的發展之外，投資人亦將密切關注本周發布的重要經濟數據。美國本周五將公布11月非農就業報告，料將顯示美國就業穩健成長，根據Dow Jones調查，經濟學家們預期美國11月新增 58.1萬個就業。此外，市場亦看好本周三供應管理協會（ISM）發布的製造業調查報告仍然強勁。