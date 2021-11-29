國機國造的勇鷹高教機首架量產機，將在今(29日)上午飛往台東志航基地，正式交付給空軍，軍方也將舉行簡單的交機典禮，空軍也將派進行灑水迎接儀式，據了解，第二架勇鷹則在下月交機。未來勇鷹高教機將接替F-5戰機，做為空軍的部訓機。

勇鷹新式高級教練機空勤人員第一階段結訓典禮日前舉行，共有6名教官結訓。（漢翔提供）

據了解，首架勇鷹交機典禮相當低調，並未安排公開的交機儀式，但下個月第二架交機，再研議是否辦理交機典禮等相關活動。

今天上午首架勇鷹高教機將在台中清泉崗機場起飛，由一架IDF戰機伴飛下，飛抵台東志航基地正式交付給空軍。

根據空軍規畫的勇鷹交機進度，預訂今年底先小批量生產2架交給空軍，2022年交8架、2023年17架、2024年6架，交給台東志航基地共33架；空軍現役F-5戰機，將在2024年，1年內全數除役。

此外，為了因應未來新市高教機培訓，漢翔公司也完成6名空軍種子教官結訓，總計有空軍官校、第1聯隊、第3聯隊及第7聯隊等6位飛官順利結訓，未來可望成為首批新式高教機飛行種子教官，對於提升空軍飛行人員整體素質，將有極大助益。擔綱起訓練傳承之重要職責。

新式高教機的空勤訓練作業分成2階段實施，第1階段以學科為主、為期約2個月，包含學習全機各系統、結構簡介等基本通識課程，以及飛行手冊研讀、緊急操作程序與相關測驗等飛行專業課程，所有參訓飛行官皆高分通過。