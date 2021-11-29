今天在NBA場上傳來一個好消息，前明星中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)與去年總冠軍公鹿簽下1年短約，而雙方簽下的這份合約為無保障合約，若在當地時間1月7日前公鹿沒將他裁掉，這份合約將成為保障合約，也就是說接著要看考辛斯的表現能否獲得公鹿青睞了。

ESPN story on DeMarcus Cousins agreeing to a deal with the Milwaukee Bucks: https://t.co/4X9suuzvEd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2021

稍早據名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)和查拉尼亞(Shams Charania)報導，四屆全明星中鋒考辛斯與公鹿簽下1年無保障合約，而也解釋了公鹿為何要簽下他，因為公鹿內線大將布魯克羅培茲(Brook Lopez)因背傷都沒上場，考辛斯正能填補這個位置。

上賽季考辛斯先後效力火箭和快艇，並隨快艇打進西區決賽，表現也還算及格，生涯擁有10年資歷的他今年31歲，職業生涯能拿下20.4分10.6籃板，在最近幾年他受到嚴重的腿部傷勢，分別是前交叉韌帶撕裂、阿基里斯腱撕裂，讓他身手漸漸退化。

2010年他以首輪第5順位加入國王，在沙加緬度的7年是他生涯最強大的時候，其中在賽季最高平均得分能高達27.8分，是聯盟最強中鋒的接班人，接著他2017年轉戰鵜鶘，2018年轉投勇士，然後才到了火箭和快艇，中間闖進4次明星賽，拿到2次年度第2隊。