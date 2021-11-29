Steph absolutely SNAPPED on the ref 😡 pic.twitter.com/NHHyZ4wPuX — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 28, 2021

眼見自己被對方狠狠撞倒，裁判卻沒吹犯規，勇士球星柯瑞激動抗議，反而被吹技術犯規，讓他只好發洩在對方身上！柯瑞29日攻下33分，其中13分在末節拿下，帶領勇士105比90力退地主快艇，勇奪7連勝，更以18勝2敗繼續穩居聯盟與西區龍頭。

整個狀況發生在比賽還剩9分07秒，柯瑞快攻上籃，卻在籃下遭到快艇前鋒曼恩撞倒，裁判卻認為沒事，這讓柯瑞徹底爆走，激動跟裁判大聲抗議，換來1次技術犯規，隨後他開始狂飆三分外線，幫助勇士打出19比7猛攻終結比賽。

柯瑞今天全場投22中12，含三分球投13中7，2罰俱中，除了攻下全場最高得分，更有6助攻、5籃板、6抄截，歐托波特也拿18分、10籃板，普爾17分，威金斯12分，接下來勇士1日將要前往鳳凰城作客，跟太陽進行「強強對決」。

快艇以保羅喬治30分、5籃板及5助攻表現較佳，馬可斯莫里斯與布雷索各有13分，布雷索賽後坦承，「要防守柯瑞真的很困難，有時候你認為你把他的三分球守好，他一個假動作就能上籃取分，對位他真的很難，他能吸引很多的注意力。」