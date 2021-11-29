第16輪疫苗今開放預約，提供輝瑞／BNT、莫德納及AZ第二劑，以及已接種第一劑AZ者可打第二劑或混打，總共3類人有資格，今天上午10時優先開放BNT預約；下午則換AZ及莫德納，預約截止日到明天中午12時截止。

指揮中心日前公布第16輪疫苗施打規劃。（圖／指揮中心提供）

疫情指揮中心在第16輪開放國際三大疫苗，提供BNT、莫德納及AZ第二劑，同時也開放疫苗混打，並採取兩階段分流預約。今上午10時開放BNT第二劑預約，對象為11月4日前已接種第一劑BNT的18歲以上民眾。

下午2時起則開放莫德納第二劑，資格為11月4日前已打第一劑莫德納的18歲以上族群；同時間也開放AZ第二劑預約，對象為10月7日前已施打一劑AZ的18歲以上民眾，此類人第二劑可自由選擇AZ作為第二劑，或是混打BNT或莫德納。第16輪預約截止收單日均為明（30）天中午12時，開打時間為12月2日至12月8日。

指揮中心表示，尚未接種任一劑疫苗者，可不必上1922公費疫苗預約平台登記，可直接到縣市衛生局指定、安排的合約醫療院所或衛生所接種。