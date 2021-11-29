四大公投將於12月18日登場，正反方交鋒激烈，不少政治人物也投入。其中無黨籍立委高金素梅在臉書透露，27日到花蓮部落宣講公投，大部份的族人同胞看到她就比四，代表「四個都同意，台灣更美麗」，她也不斷提醒大家記得12月18日要投下公投票。該篇文章已有1.4萬名網友按讚，國民黨台北市議員王鴻薇也現身留言表示，「高金委員才是正港用最溫柔和堅定的力量，守護台灣」。

高金素梅在臉書提到，27日清晨從台北出發，中午回到花蓮部落宣講公投，回到部落看到族人同胞，感覺就像回到家，大部份的族人同胞都已從網路看到她的宣傳，於是「看到我就比四，四個都同意，台灣更美麗」。

高金素梅指出，在這些純樸的部落，我們不要萊豬，我們不要常常「被停電」，我們不接受空氣被污染，我們不喜歡政府老是騙人，這些感受只有在12月18日蓋下四個同意票，才能讓政府聽到人民的聲音。

對此有許多網友亦紛紛留言表示，「台灣這片土地，高金委員的努力，一定會更美麗」、「高金立委，很棒，加油」、「加油，最認真負責的立委」、「百姓希望看到良善」。