四大公投案將於12月18日投票，但據一份最新民調顯示，除了反萊豬有可能過關外，其他三個公投呈現翻盤態勢，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，若真如該民調所預測，台灣對民進黨的制衡力量將遭到重創。羅直言，在這危急時刻，雲林縣長張麗善挺身而出開了第一槍，力挺四大公投，讓他在黑暗中看到了希望。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，據最新民調結果顯示，四大公投案中有的正反比例已拉近至誤差範圍，已經有三個公投案掛掉了，而目前還算有機會過關的「反萊豬」公投，若算入投票意願，情況也不樂觀。

對此，羅智強今（29日）在臉書發文表示，1218四項公投案的民意風向，在執政黨動員所有行政資源的鋪天蓋地反制之下，竟有可能全部遭到翻轉這真的是一個無法忽視的警訊，若真的如該份民調預測，就連對爭議政策的直接民權行使，都因執政黨操弄而翻轉成功，台灣對民進黨的制衡力量將遭到重創。

對執政巨獸的對抗，羅智強認為，「我們唯一的武器就是民意」，在逆勢中，自己還是看到一個希望，張麗善開了第一槍，不怕逆流，不畏攻擊，勇敢站出來，挺「四項公投，四個同意」，他一定要向張縣長獻上敬意。

雲林縣長張麗善。（中時資料照，周麗蘭攝）

羅智強指出，張麗善在昨雲林縣的一場千人公投說明會上，沒有任何模糊立場，堅定且明確地喊出「四個都同意，台灣更美麗」，更痛批總統蔡英文換了位置就換了腦袋，說出南部鄉親的心裡話。

對於張麗善的表態，羅智強感性表示，張不但願意為逐漸遭到打壓的民意發聲，更敬佩是其以大局為念，若張只做對己有利的政治抉擇，身為養豬大縣雲林縣長的她，最安全的方式只要對禁止萊豬進口表態，其他三項公投案對雲林鄉親距離太遙遠，明確表態後會有什麼樣的後座力，其實並不容易預估，但張縣長仍然挺身而出，這絕對值得支持這四項公投案的人民，給張縣長最高度的肯定。