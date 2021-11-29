台中市一名嫩妹，去年接到閨蜜急電，表示自己在觀看色情網站時，竟然發現片中男女主角竟然就是她，甚至標題還以「小婊子」為題，讓該名嫩妹當場崩潰，女方直覺當時拍攝的是蕭姓前男友，而且該片早已在3年前就在網路上流傳 一怒下前往警局報警提告，台中地院簡易庭一審判蕭男3個月，但經上訴後雙方和解，且付出賠償金，因此改判2年緩刑。

根據判決書記載，蕭男與女友在105年間開始交往，係男女朋友關係，2人交往期間，蕭男多次與女友發生性關係時，偷拍兩人性交過程，甚至趁女友不注意時偷拍裸照。

但2人於3年前分手後，蕭男竟為了報復，在106年間，將自己與女友的性愛影片，上傳到某色情網路論壇，並以主題為「小婊子」之文章中，供網友觀看，直到去年，女方友人在網路論壇上，看到女方性愛的身影，她自己私下觀看後，竟然發現竟是與男友交往拍下的影片，於是向警方報案。

台中地院簡易庭審理時，審酌兩人為男女朋友，分手後本應好聚好散，認為蕭男縱使不能互相祝福，也不應該藉由上傳2人交往期間之親密影片，毀損前女友之名譽，且依現今科技，電磁紀錄影像能被反覆、大量複製，並透過網際網路快速散播，一旦上傳至網際網路後，甚難阻止、收回，但蕭男竟恣意將2人性交過程拍攝之影像，上傳至網路論壇網站，供不特定多數人觀覽，使女方身心受創，並危害社會善良風俗，足認其法治觀念淡薄，且未能與女方達成和解，因此判刑3個月。

但蕭男認為判決過重上訴，台中地院認為蕭已與被害女子達成和解，女方也同意不追究蕭刑責，且已支付和解金，因此駁回上訴，宣告緩刑2年。