麥當勞自11月24日起調整部分產品價格，有網友發文表示，麥當勞的2塊麥脆雞腿餐，調整價格後從165元一口氣變成175元，讓他感嘆真的太貴了，也不禁好奇，麥當勞漲價後大家還願意買單嗎？文章一出多數網友都表示會繼續買單，主要是即使麥當勞漲價還是比其他速食便宜。

一名網友在PTT的WomenTalk版發文表示，原本麥當勞的2塊麥脆雞腿餐要165元，現在已經調漲變成175元，讓他不禁感嘆，2塊雞腿、1份薯條加1杯飲料，居然買得越來越貴，好奇詢問大家，是否會不管價錢繼續吃。

文章一出，多數網友都表示真的太貴，只敢用優惠卷購買，「快邁向200了」、「所以只能少吃，不然真的很貴」、「真的很敢漲，只能吃現在的優惠1+1跟甜心卡了」、「找優惠券吃吧，最近有振興方案」。

有網友則坦言，面對漲價仍願意買單，是因為其他速食店更貴，「即便麥當當漲價還是比其他速食便宜」、「問題是其他家沒有比較便宜啊」。

也有網友認為，現在物價上漲，不只是麥當勞漲價而已，所以如果想吃還是會吃，「超商的水果一小盒加個咖啡也要一百多，什麼都貴」、「想吃就吃」、「平常買泰式便當都200了」、「覺得很多外面小攤子炸雞都不輸速食店，還便宜超多」、「外食有感，很多漲價了，只有薪水不漲」。