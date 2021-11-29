(09:40更新)台股今(29日)開低走低，大盤接近9點30分再下殺一波，不僅跌破17200點關卡，一度跌至17167點，回測季線17165點。航空雙雄華航、長榮航大跌逾7%，防疫概念股恆大、毛寶等則紛紛上揚。

新冠大魔王Omicron來勢洶洶，全球股市出現恐慌性崩跌，台股今(29日)開盤以17320.01點開出，台積電開盤下跌2元，以594元開出，聯發科開盤跌破千元，開在998元，長榮則上漲1.5元，以120元開出，指數開低走低，失守17300點，一度來到17224點，跌逾140點，也跌破半年線17273點。

受到市場擔憂縮表與升息速度加快，疫情升溫更重挫投資人信心，加以美國債務上限12月中旬即將到期，利空衝擊一波接一波，美股道瓊工業指數上周五(26日)下跌905.04點，跌幅2.53%，以34899.34點作收；標準普爾500指數下跌106.84點，跌幅2.27%，收在4594.62點；那斯達克指數下跌353.57點，跌幅2.23%，收在15491.66點；費城半導體指數下跌112.88點，跌幅2.92%，收在3757.13點。

台股ADR部分，台積電ADR下挫3%，聯電ADR下挫2.45%，日月光ADR下挫3.99%。

台股26日受利空消息衝擊，終場下挫284.8點，收在17369.39點，摜破月線，成交值3539億元，周K線終結連7紅；三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超309.63億元，自營商賣超68.72億元，投信也賣超8.43億元，合計賣超386.78億元，整體籌碼面均呈偏空操作。