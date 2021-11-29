台中市警局少年警察隊長陳文哲(左)專程到警察廣播電台台中分台，接受節目主持人沈燕專訪，針對青少年常見犯罪問題進行探討與宣導。（警方提供）

街頭暴力接二連三，在社會環境日益複雜下，為預防青少年仿效學習導致偏差行為，台中市警局少年警察隊隊長陳文哲專程到警察廣播電台台中分台，接受節目主持人沈燕專訪，針對青少年常見犯罪問題進行探討與宣導。陳文哲說過去發生街頭暴力事件，多以當事人提告傷害罪外，警方的公權力僅能用「社會秩序維護法」來裁處，往往都是幾千塊錢罰鍰，對於遏止街頭暴力嚇阻性作用有限。

陳文哲指出，去年1月15日政府修正刑法「公然聚眾施強暴脅迫罪」來加強防範街頭暴力，針對於攜帶兇器或危險物品鬥毆，以及在馬路上鬥毆的行為加重處罰，而青少年往往因為血氣方剛或尋求刺激，常常一時衝動起爭執就烙人鬥毆助陣；提醒青少年不是沒動手就沒事。

陳文哲表示，在場助勢之人也會依刑法第150條移送偵辦，法條中的「意圖強暴脅迫」定義視現場情況而定，最明顯的就是拿棍子並出言恐嚇，很多青少年以為跟兄弟一起去撐場面、湊熱鬧很帥像在拍電影，但在現實生活中是會有刑責的。

另外因為疫情關係，毒品販售也從原本的夜店、KYV等娛樂場所，轉移至網路、社群平台或通訊聊天APP(如WECHAT)。根據110年1至10月少年隊統計資料顯示，學生施用毒品種類以K他命最多，第2名為包裝成咖啡包或糖果的新興毒品，新興毒品藉由可愛、新潮的外包裝圖案創造流行感覺，配上便宜價格更容易吸引青少年使用。

陳文哲強調，這類型毒品經常混合多種三、四級的新興毒品，有時也摻雜二級毒品，容易引起幻覺等精神症狀，導致暴力、自殘或是從高處墜樓等遺憾。呼籲家長與老師，對家中孩童及學生加強宣導，不要接受來路不明的飲料或零食，對於孩子及學生的交友與學習狀況，務必要多加關心及掌握。

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