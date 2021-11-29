高雄市三民區今（29）日清晨發生一起車禍事故，駕駛自小客車的鄧姓男子和2名男姓友人在新興區釣蝦場飲酒歡聚後，竟酒駕上路，行經九如路火車站西站路口，過彎時開進對向車道，和1輛計程車當場相撞，2車車頭嚴重毀損，鄧男和乘客以及運匠等4人受傷，鄧男經抽血換算酒測值超過標準值，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方調查，35歲的鄧姓男子今晨和友人在新興區中山一路的釣蝦場歡聚後，鄧男席間喝了不少酒，竟在清晨時分酒後駕車搭載2名友人返家，鄧男行經三民區九如路火車站西站路口，疑不勝酒力，車子開進對向車道，撞及駕駛計程車的36歲林姓司機，因撞擊力道強，計程車被鄧男座車往路口推行20公尺才停下。

事發後，計程車車頭嚴重凹陷、鄧男座車引擎蓋掀起，2車4人均受傷；其中鄧男身體多處擦挫傷，疑有內出血，送醫後仍在加護病房等候開刀，運匠林男則頭部和手腳多處擦挫傷，其餘2人輕傷無大礙。

鄧男事後經抽血換算酒測值超過0.25毫克，警方在等鄧男傷勢穩定後，依公共危險罪送辦，並釐清車禍肇事責任。

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