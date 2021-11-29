新冠病毒又變種且傳染力更快，這次最新的是B.1.1.529名為Omicron。世界衛生組織(WHO)東南亞辦事處示警，這個Omicron非泛泛之輩，千萬不可等閒視之。

雖然東南亞大多數國家疫情已趨緩，但這次又發現這種最新的Omicron，故醫療風險尚未褪去。WHO表示，將全面使用公衛以及社交禁令方式來防堵擴散。因為，愈早有保護措施就愈有效，日後不便的日常生活限制就愈少。

世衛東南亞辦事處提醒，降低病毒傳染很重要，像是正確戴上口罩並蓋住口鼻，保持人與人的距離，以及避免處於通風不良或擁擠環境。另外，保持雙手清潔性，萬一要咳嗽和打噴嚏時ㄧ定要摀住，還有盡快接種疫苗都很重要。

經世衛最新統計，東協地區人口大概有31%已是完整接種，21%都打過至少一次疫苗。不過，將近48%也就是10億左右，都尚未接種過任何一劑新冠疫苗。這些群眾就有可能造成新病毒擴散的風險。

此外，就算接種過疫苗也不代表就是拿到護身符。所以，要持續有預防措施警覺，避免自身感染到以及傳染給別人。世衛強調，現在全球陸續解禁，並不代表新冠疫情已經結束，群聚或大型活動需盡量避免。

目前，亞洲與歐洲部分地區的新冠病例再次激增，甚至在美國疫情也沒稍停歇過。由於這次最新的病毒源起非洲，故一些國家已禁止來自南非與其周遭地區的飛機入境。

以亞洲的韓國為例，新冠疫歿率雖僅美國的一半，但目前也面臨疫情再次來襲的危機。已經完整接種8成的韓國，現在每日新確診數目都在4千位歷史新高附近。不過為了儘早回歸常態，韓國從11月開始實施與病毒共存的政策，但現在又有Omicron搗亂，當地政府可能又開始要頭疼了。

同時，日本已宣布來自南非大部分地區的旅客將需隔離10天，期間並要接受4次檢測。另外，印度已下令對來自南非，以及香港等旅客要有進行更嚴格篩檢。

已陸續重啟旅遊大門的東南亞各地，像是泰國、越南以及菲律賓等，會不會因為Omicron出現又重新鎖國，進而影響該地區經濟發展都是值得注意的。