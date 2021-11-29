電源供應器品牌廠全漢(3015)前10月合併營收為139.59億元，年增14.4%，公司推出新一代的FSP U3系列外接式電源，適用於一體成型電腦(AIO)、遊戲筆電、迷你電腦(NUC)、銷售時點情報系統(POS)和各種消費性裝置。

全漢近幾年將產品重心轉向工業、醫療、雲端伺服器與5G相關、電池充電器等產品，受惠於電競相關宅經濟產品需求強勁，且工業、通訊網路及醫療相關產品比重攀升，加上公司料源掌握不錯，讓公司今年營運在電子產業鏈飽受缺料及原物料價格上漲下維持穩定成長，今年前3季稅後盈餘為5.61億元，年增3.88%，每股盈餘為3元，累計前10月合併營收為139.59億元，年增14.4%。

隨著電腦暨電子裝置的計算效能日益強大，其所需功率瓦數亦隨之增加，因應不斷要求的能源效率提升和尺寸更輕巧的需求，全漢推出有史以來最小的外接式電源—FSP U3系列超輕薄型外接式電源。

全漢新推出FSP U3系列外接式電源在極致輕薄的封裝內提供優異的負載容量和效率，FSP U3系列提供90W、120W、135W、150W和180W多款選擇，體積較上一代FSP N3系列減少一半，使其比同類外接式電源更具優勢。尺寸更輕薄，不論在包裝、運輸、送貨和儲存上都能為客戶省下可觀成本，貼心的L型90度線材設計可減少線材接頭受損，提高使用者的滿意度。

全漢表示，全新FSP U3系列外接式電源體積比一台智慧型手機還小、厚度僅有1英寸；其採用轉換效率高達九成以上、成熟可靠的技術，不僅提高能效還能防止功率損失，這系列符合EMC和IEC標準的外接式電源，同時配備先進的電源和溫度突波保護裝置與內置功率因數修正電路(PFC)，極適合用於一體成型電腦(AIO)、遊戲筆電、迷你電腦(NUC)、銷售時點情報系統(POS)和各種消費性裝置。