莫德納（Moderna）醫療長伯頓（Paul Burton）周日表示，莫德納可能在明年初，就能推出針對Omicron新冠變種病毒重新調配的疫苗。

Omicron新變種病毒已開始在全球擴散，但科學家還不能確定目前是否需要新的疫苖配方，也還在了解現有的新冠疫苗能否提供足夠的保護力。

伯頓表示，我們應該會在未來幾周內知道疫苗的保護力，但mRNA 疫苗之所以卓越，是我們的莫德納平台可以非常快速地應變，如果我們必須製造一種「全新」的疫苗，我認為可以在2022年初做到，之後便可大量供應。

世界衛生組織上周五宣布，將南非新發現的新冠變種病毒B.1.1.529列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），並以希臘文的第15個字母命名為「Omicron」。世衛警告Omicron變異株的刺突蛋白有超過30種突變，可能比其他變種病毒更具傳染力，且初步證據顯示其造成「重複感染」的風險增加。衛生官員表示，這可能降低現有新冠疫苗的有效性。

莫德納發布聲明表示，該疫苗製造商已在周四感恩節上午「動員數百人」開始研究這種新變種病毒。

伯頓則表示，目前的疫苗可以提供一些保護，但這取決於多久前接種疫苖，他並呼籲尚未接種疫苗的人應該接種疫苗，而符合資格的人也應該注射加強劑。