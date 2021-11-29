「第一名模」林志玲在2019年宣布與小她7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，林志玲升格當人妻後定居日本，把生活重心轉往家庭，而今（29日）是林志玲的47歲生日，志玲姊姊一早就放送甜美托腮自拍的氣質照，不過林志玲發文「感謝生命」也引發網友好奇，是不是有「好消息」。

林志玲在今（29日）迎接47歲生日，她一早就曬出甜美自拍，並發文寫下：「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己。一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好 都來得剛剛好」，生日感言相當暖心，其中，林志玲以一句「感謝生命」，也引發網友好奇，志玲姐姐是不是有好消息了「生日快樂 該不會有好消息」、「要有寶寶了嗎」、「只有我聽起來好像是有了嗎」。

在自拍照中，只見林志玲頂著長髮、氣質托腮自拍，露出淡淡微笑的志玲姐姐，膚質狀況和氣色都極好，保養有術的她，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，而林志玲身後背景也讓家中模樣悄悄曝光，在她身後的白色牆壁上，放著她與AKIRA的婚紗照，另一個相框則是許多合照，檯面上都是夫妻的甜蜜身影。

林志玲與AKIRA結婚2年多，夫妻感情甜蜜，林志玲今年6月更在IG曬出，與AKIRA在雨中共舞照，開心與大家分享結婚2周年喜悅：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩週年快樂，Happy anniversary。」字裡行間藏不注滿滿幸福。