【愛傳媒陳朝平專欄】從前，民進黨堅決主張公投綁大選，已故的蔡同榮，因此被尊稱為蔡公投。

2018，民進黨終於實現蔡公投公投綁大選的心願。不料，天不從民進黨之願，2018年，10項公投綁大選，民進黨大敗！

民進黨反對的，7項全數通過，民進黨贊成的，3項通通不通過。不但如此，六都市長選舉，丟掉了高雄，白色力量柯文哲也連任成功。

這回，民進黨傻了！莫非，蔡同榮錯了？還是公投連署門檻不夠高？規定不夠繁瑣？深思熟慮後，民進黨發現：公投綁大選，形同對執政黨的期中考外加不信任投票！

平日不努力，執政成績這麼爛，期中考肯定要被當，老百姓肯定投下不信任票！

最重要的是：公投綁大選，幫老百姓省了錢，卻沒幫自己賺到錢，還輸掉了選舉和公投！

好比是賠了夫人又折兵！過則勿憚改！哪裡跌倒，哪裡爬起來！從前種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，從前主張公投綁大選，如今我們堅決主張，公投絕對不可綁大選！

公投不綁大選好處多多：公投單獨舉行，勞民傷財，勞民傷財，對我來生財！公投單獨舉行，戰線拉長，戰線拉長，各個好擊破！公投單獨舉行，曠日廢時，曠日廢時，人民會失憶！

真的，民進黨想的和您不一樣！凡是您想的，他們一定反對！凡是有利國計民生，他們卻無利可圖的，他們一貫反對！他們習慣用謊言、鬼扯、無知、錯誤資訊和栽贓來反對您！

因為，他們知道，您是對的，您是光明的，也因此，您想的一定和他們不一樣！為什麼民進黨想的，和我們都不一樣呢？

壞人想的，怎麼會和我們好人想的一樣呢？他們能把豬吃萊劑，比做人吃保健品，當然和我們想的不一樣！

作者為資深媒體人

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